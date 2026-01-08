PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

A73 Höhe Schleusingen (ots)

Aktuell ist die Richtungsfahrbahn Suhl der A73 zwischen den Anschlussstellen Eisfeld-Nord und Schleusingen voll gesperrt.

Grund hierfür ist ein Verkehrsunfall zwischen drei Fahrzeugen.

Der 64-jährige Fahrer eines Nissan fuhr mit unangepasster Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn. Er erkannte das vor ihm fahrende Fahrzeug eines 50-Jährigen zu spät und geriet nach einer Gefahrenbremsung ins Schleudern. Er fuhr auf das Heck des vor ihm fahrenden auf.

Der 64-Jährige schleuderte mit seinem Fahrzeug in der weiteren Folge über die Fahrbahn und prallte gegen die linke Leitplanke. Dort kam er dann zum Stehen. Hierbei wurde seine Beifahrerin leicht verletzt.

Der 50-Jährige schleuderte in den rechten Graben und kam dort zum Stehen.

Eine 40-jährige Opel-Fahrerin konnte dem Nissan des 64-Jährigen auf dem linken Fahrstreifen nicht mehr ausweichen. Es kam zur Kollision zwischen dem Nissan und dem Opel.

Die entstandene Gesamtsachschadenshöhe wird auf 20.000 Euro geschätzt.

Bitte denken Sie bei den aktuellen Witterungsverhältnissen an eine angepasste Fahrweise. Der Winterdienst ist bemüht, die Autobahnen so schnell wie möglich zu räumen. Dennoch sind die Fahrbahnen teilweise von Schnee, Matsch und Eis bedeckt. Fahren Sie vorsichtig.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Autobahnpolizeiinspektion
Pressestelle
Natalie Meier

Telefon: 036601 70103
E-Mail: pressestelle.api@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/autobahnpolizeiinspektion/index.
aspx

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell

