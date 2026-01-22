PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden nach Verkehrsunfall auf der B104 bei Pasewalk (LKv-G)

Pasewalk (ots)

Am 22.01.2026 gegen 07:15 Uhr ereignete sich auf der B104 in der Ortslage Rossow ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 43 Jahre alter polnischer Fahrzeugführer mit seinem PKW VW Caddy die Ortslage Rossow (B 104) in Richtung Löcknitz, kam vermutlich auf Grund von Sekundenschlaf auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem entgegenkommenden PKW Dodge eines 52-jährigen polnischen Fahrzeugführers zusammen. Durch diesen Zusammenstoß wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung durch den eingesetzten Rettungsdienst in die Asklepios Klinik nach Pasewalk verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Für die Bergungsmaßnahmen musste die B 104 zweitweise voll gesperrt werden. Der Sachschaden wird insgesamt auf 40.000 Euro geschätzt. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahrer wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Im Auftrag

Sebastian Meinhardt
Erster Polizeihauptkommissar
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Dezernat 1, Einsatzleitstelle
Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 00:43

    POL-NB: Hausbrand in einem ehemaligen Ferienlager in Fuhlendorf

    Barth (ots) - Am Mittwoch, dem 21.01.2026 gegen 17:20 Uhr wurde die Polizei über den Brand eines Hauses in Fuhlendorf informiert. Bei der Örtlichkeit handelte es sich um ein ehemaliges Ferienlager. Neben der Barther Polizei waren die Freiwilligen Feuerwehren Fuhlendorf und Pruchten, als auch Barth im Einsatz. Gegen 19:00 Uhr konnte der Brand zwar gelöscht, das ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 15:14

    POL-NB: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss an der Anschlussstelle Tribsees

    A20 Tribsees (ots) - Am Mittwoch, dem 21. Januar 2026, gegen 13:00 Uhr kam es an der Anschlussstelle Tribsees der Autobahn 20 in Fahrtrichtung Stettin zu einem Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten Pkw. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein polnischer Fahrzeugführer mit einem Ford auf die Autobahn auffahren. Dabei kam der 42-Jährige vermutlich von der Fahrbahn ab ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 13:01

    POL-NB: Fahndung nach gestohlenen Autos

    Neustrelitz/Greifswald (ots) - Heute Morgen hat die Neustrelitzer Polizei den Diebstahl eines teuren Mercedes von einem Grundstück in der Kranichstraße aufgenommen. Das schwarze Fahrzeug der Klasse GLS450 mit Kennzeichen NZ-EB14 soll einen Wert von etwa 160.000 Euro haben. Der Tatzeitraum liegt zwischen Dienstagabend, etwa 22.30 Uhr, und Mittwochmorgen, etwa 06.50 Uhr. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Diebstahl ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren