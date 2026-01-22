Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person und hohem Sachschaden auf Rügen

Bergen auf Rügen (ots)

Am 22.01.26 gegen 15:40 Uhr ereignete sich auf der L 30 zwischen Gingst und Bergen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnisstand verlor die 29-jährige Fahrerin eines Ford in einer Rechtskurve am Ortsausgang Gingst die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie geriet dadurch auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Audi einer entgegenkommenden 42-Jährigen. Der Audi kam von der Fahrbahn ab und an einer Straßenlaterne zum Stehen. Die 29-Jährige Fahrerin wurde leichtverletzt und vorsorglich in ein Stralsunder Krankenhaus gebracht. Beide Beteiligten sind Deutsche. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 50.000 Euro geschätzt.

