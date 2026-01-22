PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person und hohem Sachschaden auf Rügen

Bergen auf Rügen (ots)

Am 22.01.26 gegen 15:40 Uhr ereignete sich auf der L 30 zwischen 
Gingst und Bergen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnisstand
verlor die 29-jährige Fahrerin eines Ford in einer Rechtskurve am 
Ortsausgang Gingst die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie geriet 
dadurch auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Audi einer 
entgegenkommenden 42-Jährigen. Der Audi kam von der Fahrbahn ab und 
an einer Straßenlaterne zum Stehen. 
Die 29-Jährige Fahrerin wurde leichtverletzt und vorsorglich in ein 
Stralsunder Krankenhaus gebracht. Beide Beteiligten sind Deutsche.
Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten geborgen 
werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 50.000 Euro 
geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Carolin Gronwald, Polizeirätin
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

