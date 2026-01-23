PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Junge hilft Rentnerin

Anklam (ots)

Am gestrigen Abend, 22. Januar 2026, meldete sich gegen 19:30 Uhr ein 13-Jähriger beim Notruf der Polizei. Kurz zuvor traf er eine ältere Dame im Anklamer Stadtpark. Da die Frau, mit Blick auf die aktuelle Witterung, nur leicht bekleidet war, sprach er sie an. Die Rentnerin erklärte dem Jungen, dass sie in der Ringstraße wohne, woraufhin der hilfsbereite 13-Jährige sie zur knapp 1,5 Kilometer entfernten, vermeintlichen Wohnanschrift begleitete. Da die Frau ihre vermeintliche Wohnungstür nicht öffnen konnte und dem Jungen mittlerweile Zweifel am geschilderten Sachverhalt kamen, wandte er sich an die Polizei.

Die Polizisten, welche kurz darauf am Einsatzort antrafen, übernahmen die Prüfung der Wohnanschrift der Rentnerin. Zeitgleich erschien ein Mitarbeiter eines ortsansässigen Pflegedienstes, welcher bereits auf der Suche nach der 83-Jährigen war.

Es stellte sich heraus, dass die Seniorin mittlerweile in einer Pflegeeinrichtung lebt und es sich bei der angegebenen, vermeintlichen Anschrift um einen früheren Wohnort der Frau handelt.

Durch schnelles und umsichtiges Handeln konnte die 83-Jährige wohlbehalten nach Hause gebracht werden.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Kimberly Schätzchen
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 03971 251 3040
E-Mail: pressestelle-pi.anklam@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 22.01.2026 – 21:37

    POL-NB: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person und hohem Sachschaden auf Rügen

    Bergen auf Rügen (ots) - Am 22.01.26 gegen 15:40 Uhr ereignete sich auf der L 30 zwischen Gingst und Bergen ein Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnisstand verlor die 29-jährige Fahrerin eines Ford in einer Rechtskurve am Ortsausgang Gingst die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie geriet dadurch auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Audi einer ...

    mehr
  • 22.01.2026 – 16:18

    POL-NB: Schwerer Verkehrsunfall auf der Landstraße 26 bei Wolgast (LK V-G)

    Wolgast (ots) - Am 22.01.2026 gegen 13:15 Uhr befuhr eine 84-jährige deutsche Fahrzeugführerin mit ihrem PKW Seat die Landstraße 26 zwischen Hohendorf und Zarnitz. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte hier mit einem Straßenbaum. Anschließend überschlug sich das Fahrzeug mehrfach und kam auf der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren