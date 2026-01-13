Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Diebstahl aus Pkw

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Geschwister-Scholl-Straße;

Tatzeit: zwischen 10.01.2026, 22.00 Uhr und 11.01.2026, 01.00 Uhr;

Ausweisdokumente und Bargeld aus einem geparkten Kia Picanto gestohlen haben bislang unbekannte Täter in Stadtlohn. Dazu kam es zwischen Samstagabend und Sonntagnacht an der Geschwister-Scholl-Straße. Das Auto war zur Tatzeit unverschlossen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb) Immer wieder kommt es zu Diebstählen aus unverschlossenen Pkw. Die Polizei appelliert erneut dringlich: "Schließen Sie Ihr Auto ab, wenn Sie es verlassen. Vergewissern Sie sich, dass alle Fenster geschlossen sind. Und lassen Sie keine wichtigen Gegenstände im Fahrzeug zurück. Denn auch nur kurzfristig unbeaufsichtigte Wertgegenstände sind für Langfinger oft leichte Beute."

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell