PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Diebstahl aus Pkw

Stadtlohn (ots)

Tatort: Stadtlohn, Geschwister-Scholl-Straße;

Tatzeit: zwischen 10.01.2026, 22.00 Uhr und 11.01.2026, 01.00 Uhr;

Ausweisdokumente und Bargeld aus einem geparkten Kia Picanto gestohlen haben bislang unbekannte Täter in Stadtlohn. Dazu kam es zwischen Samstagabend und Sonntagnacht an der Geschwister-Scholl-Straße. Das Auto war zur Tatzeit unverschlossen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb) Immer wieder kommt es zu Diebstählen aus unverschlossenen Pkw. Die Polizei appelliert erneut dringlich: "Schließen Sie Ihr Auto ab, wenn Sie es verlassen. Vergewissern Sie sich, dass alle Fenster geschlossen sind. Und lassen Sie keine wichtigen Gegenstände im Fahrzeug zurück. Denn auch nur kurzfristig unbeaufsichtigte Wertgegenstände sind für Langfinger oft leichte Beute."

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 15:02

    POL-BOR: Gronau - Unfallflucht begangen

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Ochtruper Straße; Unfallzeit: 13.01.2026, 08.10 Uhr; Einen blauen Nissan Note angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Gronau an der Ochtruper Straße. Das Auto parkte Dienstagmorgen gegen 08.10 Uhr am rechten Fahrbahnrand. Als die Fahrerin die Tür öffnete, fuhr ein unbekannter weißer Pkw vorbei und touchierte die Fahrertür. Der Verursacher entfernte sich anschließend ...

    mehr
  • 13.01.2026 – 15:01

    POL-BOR: Velen - Anhänger mutwillig beschädigt

    Velen (ots) - Tatort: Velen, Dieks Wall; Tatzeit: zwischen dem 11.01.2026 und 12.01.2026; Unbekannte Täter haben zwischen Sonntag und Montag in Velen einen Anhänger mutwillig beschädigt, der an der Straße Dieks Wall abgestellt war. Die Unbekannten schnitten mit einem spitzen Gegenstand die Werbeplane auf. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (sb) Kontakt für Medienvertreter: ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 14:07

    POL-BOR: Gronau-Epe - Pkw und Anhänger mutwillig beschädigt

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau-Epe, Wolberts Kamp; Tatzeit: zwischen 11.01.2026, 21.30 Uhr und 12.01.2026, 10.00 Uhr; Einen silbernen VW Sportsvan mit einem Anhänger mutwillig beschädigt hat ein bislang unbekannter Täter in Gronau-Epe. Das Auto stand zwischen Sonntagabend und Montagmorgen an der Straße Wolberts Kamp. Der Unbekannte zerkratzte den Pkw an der Fahrer- und Beifahrerseite und beschädigte zudem die Plane ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren