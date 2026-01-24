PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: 3 Jugendliche nach der Sprengung eines Zigarettenautomaten gestellt

Greifswald (ots)

Am 23.01.2026 gegen 21:10 Uhr wurde die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg durch einen Zeugen über Notruf darüber informiert, dass durch unbekannte Täter in der Straße der Freundschaft in Dersekow ein Zigarettenautomat gesprengt wurde. Umgehend wurde eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeihauptrevier zum Einsatz gebracht. Bei deren Eintreffen am Einsatzort bestätigte sich der Sachverhalt. Durch unbekannte Täter wurde der Zigarettenautomat mittels Feuerwerkskörper gesprengt. Durch die Wucht der Detonation wurde eine Fensterscheibe des gegenüberliegenden Wohnhauses beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 6.000,-EUR.

Im Rahmen von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten drei mutmaßliche Täter festgestellt werden. Hierbei handelt es sich um zwei 15-jährige und einen 17-jährigen deutsche Jugendliche, welche polizeilich noch nicht in Erscheinung getreten sind. Gegen die Jugendliche wurde Anzeige wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion erstattet. Nach Abschluss er ersten polizeilichen Maßnahmen wurden die Jugendliche an ihre Eltern übergeben.

Zeugen, welche sachdienliche Beobachtungen zur Tat gemacht haben, werden gebeten sich im Polizeihauptrevier in Greifswald unter der Telefonnummer 03834/5400, in jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Internetwache der Polizei unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst
Jens Unmack EPHK
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

