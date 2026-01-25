Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Vier Verletzte bei einem Verkehrsunfall auf der Insel Rügen

Bergen (ots)

Am 24.01.2026, gegen 21:35 Uhr, kam es in der Ortslage Neklade auf der Insel Rügen zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Dabei befuhr der 21-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Pkw Volvo XC 70 einen Wirtschaftsweg aus Richtung Neklade kommend in Fahrtrichtung Bergen über die Ortslage Neklade-Ausbau. Aufgrund der den witterungsbedingten Fahrbahnverhältnisse (Glätte und unebene Fahrbahn) unangepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und überschlug sich in der Folge mehrfach. Das Fahrzeug kam final auf der Seite liegend zum Stehen. Alle vier Insassen konnten das Fahrzeug selbstständig über das Schiebedach verlassen. Sie zogen sich bei dem Unfall jedoch leichte Verletzungen zu und wurden durch einen Rettungswagen in das Sana-Krankenhaus Bergen zur weiteren medizinischen Behandlung verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000,-EUR. Sämtliche Fahrzeuginsassen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit.

