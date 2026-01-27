Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbrecher nehme Baustelle ins Visier

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Einbrecher nahmen zwischen Samstagmittag (24.1.), 12.30 Uhr, und Montagmorgen (26.1.), 7.30 Uhr, eine Baustelle in der Artilleriestraße ins Visier. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Unbekannten Zugang auf das Grundstück und im Anschluss in den Keller des dort stehenden Gebäudes. Im Innern verschafften sie sich gewaltsam Zugang zu einem Raum und erbeuteten unter anderem mehrere Frischwasserstationen und Heizkörper. Daraufhin flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung. Mit hoher Wahrscheinlichkeit nutzten die Kriminellen für den Transport ihrer Beute ein Fahrzeug. Sie hinterließen nach erster Schätzung einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

