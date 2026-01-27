Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Räuberischer Diebstahl in Elektrogeschäft

Festnahme eines 19-Jährigen

Darmstadt (ots)

Nachdem sich am Montagabend (26.1.) ein räuberischer Diebstahl in einem Elektrogeschäft in der Straße "Ludwigsplatz" zugetragen hat, konnte ein 19-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat der junge Mann gegen 19 Uhr das Geschäft. Im Anschluss soll er mehrere Elektrorasierer an sich genommen haben, welche er nicht bezahlen wollte. Zwei Mitarbeiter beobachteten die Tat und konfrontierten ihn mit dem Diebstahl. Bei dem Versuch den 19-Jährigen ins Mitarbeiterbüro zu führen, riss er sich los und wehrte sich gegen die Mitarbeiter. Um die Situation unter Kontrolle zu bringen brachten die Mitarbeiter den Tatverdächtigen zu Boden, woraufhin er versucht haben soll nach einem mitgeführten Küchenmesser zu greifen. Dies gelang ihm nicht und die sofort hinzugezogene Streife des 1. Polizeireviers nahm ihn im Anschluss vorläufig fest. Für die weiteren Maßnahmen brachten sie ihn auf die Wache. Er muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls strafrechtlich verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell