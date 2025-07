Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressebericht PK Jever vom 11.07.2025 bis 13.07.2025

Wilhelmshaven (ots)

Führen eines Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln In der Freitagnacht gegen 01.00 Uhr wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Sande festgestellt, dass der 27jährige Fahrer eines E-Scooters offensichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und die Weiterfahrt untersagt.

Verkehrsunfallflucht in Jever

In der Zeit vom 08.07.2025 bis 11.07.2025 wurde ein ordnungsgemäß am Fahrbahn geparkter Pkw der Marke Audi in der Normannenstraße in Jever beschädigt. Ursächlich war augenscheinlich ein Wendemanöver des Unfallverursachers, welcher die Unfallstelle verließ, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder das unfallverursachende Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel-Nr: 04461/74490) in Verbindung zu setzen.

Brand eines Pkw

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 01.00 Uhr, hörte ein Anwohner im Steensweg in Schortens verdächtige Geräusche im Bereich seiner Auffahrt. Bei einer Nachschau konnte er feststellen, dass sein Pkw im hinteren, rechten Bereich brannte. Durch die frühe Brandentdeckung konnte er das Feuer noch vor Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Schortens eigenständig löschen. Nach derzeitigem Stand ist von einer mutwilligen Brandstiftung auszugehen. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever (Tel-Nr: 04461/74490) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell