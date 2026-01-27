Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim: Versuchter Raub einer Mütze

Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Seeheim-Jugenheim (ots)

Nachdem es am Montagnachmittag (26.1.) zu einem versuchten Raub kam, ermittelt nun die Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen.

Aktuellen Erkenntnissen zufolge soll eine Gruppe, bestehend aus vier Jungs und einem Mädchen, zunächst Schneebälle in Richtung eines 12-Jährigen geworfen haben. Im Anschluss sollen sie ihn festgehalten, geschlagen und versucht haben seine Strickmütze zu entwenden. Dies gelang ihnen nicht, woraufhin sie mit der Straßenbahnlinie 6 in Fahrtrichtung Arheilgen flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Unbekannten verlief bislang erfolglos.

Die unbekannten Täter sollen zwischen 14 und 15 Jahren alt und 1,60 bis 1,70 Meter groß sein.

Der Erste soll schlanker Statur sein und mit einer lila Jogginghose, einer schwarzen Winterjacke, einem weißen Oberteil und schwarzen Sportschuhen bekleidet gewesen sein.

Der Zweite soll ebenfalls schlank sein und mit einer blauen Jeans, einer schwarzen Jacke und weißen Sportschuhen. Der Erste und Zweite sollen dunkle, längere Haare bis zu den Augenbrauen tragen.

Der Dritte soll kräftiger Statur sein und eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Winterjacke, einen hellblauen Kapuzenpullover, grau-weiße Sportschuhe und einen schwarzen Rucksack getragen haben.

Der Vierte soll ebenfalls kräftiger Statur sein und kurze, gegelte Haare getragen haben. Bekleidet soll er mit einer schwarzen Hose, einer schwarzen Jacke, einem hellen Oberteil und schwarzen Sportschuhen gewesen sein.

Die Fünfte soll schlanker Statur sein und eine graue Jogginghose, eine schwarze Daunenjacke und braune Stiefel getragen haben. Ihre Haare sollen schwarz, lang und zu einem Zopf zusammengebunden gewesen sein.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen, insbesondere zu den Identitäten der bislang Unbekannten, werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell