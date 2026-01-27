Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt: Vorläufige Festnahme eines 34-jährigen

Weiterstadt (ots)

Nach seiner vorläufigen Festnahme am Freitag (23.1.), muss sich ein 34-Jähriger jetzt in einem Verfahren strafrechtlich verantworten. Unter anderem am 24. November 2025 soll sich der Mann im Bereich der Straße "Im Geißler" entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen haben, woraufhin die Polizei informiert wurde.

Im Rahmen umfangreicher Ermittlungen und operativer Maßnahmen von Zivilkräften des Polizeipräsidium Südhessen, mit Unterstützung der Bundespolizei, klickten schließlich am Freitag die Handschellen. Der Tatverdächtige, ein 34 Jahre alter Mann, konnte in Tatortnähe vorläufig festgenommen werden. Anschließend brachten sie ihn für die weiteren Maßnahmen ins Polizeigewahrsam.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde durch das Amtsgericht Darmstadt die Durchsuchung seiner Wohnung angeordnet. Hierbei stellten Polizeikräfte Beweismittel sicher. Zum Fortgang der Ermittlungen suchen die ermittelnden Beamtinnen und Beamte etwaige Geschädigte oder Zeugen, die im Bereich der Straße "Im Geißler" in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell