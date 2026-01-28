Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Autoscheibe eingeschlagen/Geldbörse erbeutet

Heppenheim (ots)

Am Dienstag (27.01.), in der Zeit zwischen 14.10 und 14.25 Uhr, schlug ein Unbekannter die Scheibe eines Renault ein, der auf einem Schotterparkplatz in der Zeppelinstraße abgestellt war. Aus dem Innenraum des Autos entwendete er anschließend eine Geldbörse samt Inhalt.

Das Kriminalkommissariat K 21/22 in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06252/7060 entgegengenommen.

