PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Autoaufbruch auf Parkplatz

Mörfelden-Walldorf (ots)

In der Nacht zum Dienstag (27.01.) wurde ein Parkplatz in der Frankfurter Straße zum Schauplatz eines Autoaufbruchs. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Mitternacht und 7.50 Uhr gewaltsam über eine eingeschlagene Scheibe Zugang zu einem dort geparkten weißen Ford. Sie entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum anschließend einen Rucksack samt Laptop, Mobiltelefonen, einem Tablet sowie einer Geldbörse mit diversen Dokumenten.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 28.01.2026 – 08:23

    POL-DA: Riedstadt: Schmuck aus Einfamilienhaus gestohlen

    Riedstadt (ots) - Einbrecher haben in der Zeit zwischen Samstag (24.01.) und Dienstagabend (27.01.) Schmuck aus einem Haus in der Berliner Straße in Erfelden gestohlen. Ersten Ermittlungen zufolge hebelten die noch unbekannten Täter die Terrassentür auf und drangen so in die Wohnräume ein. Dort durchsuchten sie mehrere Schränke und flüchteten danach mit ihrer Beute vom Tatort. Das Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim ...

    mehr
  • 28.01.2026 – 08:15

    POL-DA: Heppenheim: Autoscheibe eingeschlagen/Geldbörse erbeutet

    Heppenheim (ots) - Am Dienstag (27.01.), in der Zeit zwischen 14.10 und 14.25 Uhr, schlug ein Unbekannter die Scheibe eines Renault ein, der auf einem Schotterparkplatz in der Zeppelinstraße abgestellt war. Aus dem Innenraum des Autos entwendete er anschließend eine Geldbörse samt Inhalt. Das Kriminalkommissariat K 21/22 in Heppenheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren