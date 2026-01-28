Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Autoaufbruch auf Parkplatz

Mörfelden-Walldorf (ots)

In der Nacht zum Dienstag (27.01.) wurde ein Parkplatz in der Frankfurter Straße zum Schauplatz eines Autoaufbruchs. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Mitternacht und 7.50 Uhr gewaltsam über eine eingeschlagene Scheibe Zugang zu einem dort geparkten weißen Ford. Sie entwendeten aus dem Fahrzeuginnenraum anschließend einen Rucksack samt Laptop, Mobiltelefonen, einem Tablet sowie einer Geldbörse mit diversen Dokumenten.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell