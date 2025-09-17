Freiwillige Feuerwehr Werne

FW-WRN: Volksbank Kamen-Werne stellt Mittel für Polo-Shirts der Jugendfeuerwehr Werne zur Verfügung

Werne (ots)

Am Dienstag, den 16.09.2025, besuchte der Filialleiter der Hauptstelle Werne der Volksbank Kamen-Werne, Philipp Gärtner, die Jugendfeuerwehr Werne. Anlass war die Übergabe einer Spende an den Stadtfeuerwehrverband Werne e. V.

Die Volksbank Kamen-Werne stellte insgesamt 1.500,- EUR für neue Polo-Shirts zur Verfügung. Entgegengenommen wurden diese durch den 1. Vorsitzenden des Stadtfeuerwehrverbandes und Leiter der Feuerwehr, Tobias Tenk, gemeinsam mit seinem Stellvertreter Sven Schubert, den Stadtjugendfeuerwehrwarten Robin Nolting, Eric Schulenberg und Simon Lembcke sowie allen Betreuerinnen, Betreuern und Jugendlichen.

"Diese Spende ist ein weiterer wichtiger Schritt für die Ausstattung der Jugendfeuerwehr. Ich freue mich, dass wir Euch mit den Polo-Shirts ausstatten dürfen und bedanke mich für Euer Engagement, welches Ihr bereits im Jugendalter leistet!", betonte Philipp Gärtner.

Der Stadtfeuerwehrverband Werne e. V. bedankt sich herzlich für die großzügige Unterstützung. Solche Spenden sind nicht selbstverständlich und tragen wesentlich dazu bei, die Ausstattung der Ehrenamtlichen auch in Zukunft sicherzustellen.

