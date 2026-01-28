PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Mit 3,15 Promille unterwegs und Unfall verursacht
Vorläufige Festnahme eines 24-Jährigen

Darmstadt (ots)

Am Dienstagabend (27.1.), gegen 22 Uhr, verursachte ein betrunkener Autofahrer einen Unfall in der Mainzer Straße und muss sich jetzt in einem Ermittlungsverfahren strafrechtlich verantworten.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein 24 Jahre alter Mann aus Darmstadt mit seinem Fahrzeug einen Schwerlasttransporter, nachdem er versuchte diesen über einen Fußgängerweg zu überholen. Im Rahmen der Unfallaufnahme durch eine Polizeistreife erhärtete sich der Verdacht, dass der 24-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest mit ihm ergab 3,15 Promille. Der Mann wurde daraufhin zur Blutentnahme auf die Polizeiwache gebracht. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr sowie Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren