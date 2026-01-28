PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Stockstadt: Rüttelplatte von Baustelle gestohlen /Zeugen gesucht

Stockstadt (ots)

In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag (21.01.) und Montagmorgen (26.01.) haben Diebe von einer umzäunten Baustelle in der Oberstraße eine dort abgestellte, mehrere hundert Kilo schwere Rüttelplatte mitgehen lassen. Die Rüttelplatte hat einen Wert von über 4000 Euro.

Die Polizei hat ein Verfahren eingeleitet und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Unter der Rufnummer 06258/9343-0 sind die Beamten der Polizeistation Gernsheim zu erreichen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren