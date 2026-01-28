Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Stockstadt: Rüttelplatte von Baustelle gestohlen /Zeugen gesucht

Stockstadt (ots)

In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag (21.01.) und Montagmorgen (26.01.) haben Diebe von einer umzäunten Baustelle in der Oberstraße eine dort abgestellte, mehrere hundert Kilo schwere Rüttelplatte mitgehen lassen. Die Rüttelplatte hat einen Wert von über 4000 Euro.

Die Polizei hat ein Verfahren eingeleitet und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Unter der Rufnummer 06258/9343-0 sind die Beamten der Polizeistation Gernsheim zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell