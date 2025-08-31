PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bremen
POL-HB: Nr.: 0576 --Schwules Paar attackiert und beleidigt - Polizei sucht Zeugen--

Bremen (ots)

   -

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Obernstraße Zeit: 30.08.25, 19.20 Uhr

Ein 27-jähriger Bremer wurde am Samstagabend in der Bremer Innenstadt aus einer Gruppe heraus beleidigt und körperlich angegriffen. Nach bisherigen Erkenntnissen geschah die Tat aufgrund seiner sexuellen Orientierung.

Der 27-Jährige stand gegen 19:20 Uhr mit seinem Partner vor einem Supermarkt in der Obernstraße, als sich eine fünfköpfige Personengruppe näherte. Ein Mann beleidigte ihn zunächst mehrfach, unter anderem als "Schwuchtel". Nachdem das Paar in den Markt gegangen war, folgten die Personen und bedrängten die beiden weiter. Als der 27-Jährige ankündigte, die Polizei zu verständigen, attackierten ihn zwei aus der Gruppe, traten gegen sein Bein und schlugen ihm gegen den Kopf. Anschließend flüchteten sie.

Die beiden Angreifer wurden wie folgt beschrieben: Täter 1: 17-20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, dunkler Teint, schwarze schulterlange Haare, Schnäuzer und Ziegenbart, bekleidet mit schwarzem T-Shirt, grauer Jeans und schwarzen Schuhen. Täter 2: ebenfalls ca. 17-20 Jahre alt und 180 cm groß, blonde Locken, schwarze Cappy, kariertes Hemd (braun-weiß), dunkelblaue Jeans und schwarze Nikeschuhe.

Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst ohne Ergebnis. Die Polizei Bremen bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 zu melden.



