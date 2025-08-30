POL-HB: Nr.: 0575 --Zwischenfälle beim Fahrradkorso von Werder-Anhängern

Polizei Bremen

Zwischenfälle beim Fahrradkorso von Werder-Anhängern

Bremen (ots)

Ort: Bremen Zeit: 30.08.2025

Vor dem ersten Heimspiel des SV Werder Bremen gegen Bayer 04 Leverkusen kam es am Samstagmittag zu mehreren Zwischenfällen im Zusammenhang mit einer Fan-Aktion.

Gegen 12:30 Uhr starteten rund 600 Anhängerinnen und Anhänger des SV Werder Bremen am Unisee einen gemeinsamen Fahrradkorso in Richtung Weserstadion. Am Stern durchbrachen Teilnehmende zunächst eine Polizeiabsperrung und wurden anschließend im Bereich des Gustav-Deetjen-Tunnels am Hauptbahnhof von Einsatzkräften gestoppt. Hier kam es vereinzelt zu Zwangsmaßnahmen, da Personen erneut versuchten, eine Polizeikette zu durchbrechen.

Nach Fortsetzung der Fahrt hielt sich der Tross nicht an die vereinbarte Route. Im Bereich der Sielwallkreuzung kam es in der Folge zu einem leichten Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer aus der Gruppe und einer Straßenbahn. Der Radfahrer schlug daraufhin gegen die Scheibe der Bahn, woraufhin der Fahrer ausstieg. Unmittelbar danach griffen mehrere Personen den Straßenbahnführer an, der hierbei leichte Verletzungen erlitt. Polizeikräfte griffen sofort ein und befreiten den Mann unter Anwendung unmittelbaren Zwangs, unter anderem durch den Einsatz von körperlicher Gewalt und Schlagstöcken.

Darüber hinaus beleidigten Bremer Ultras im Verlauf des Einsatzes eingesetzte Polizeikräfte, die aus Bayern zur Unterstützung nach Bremen gekommen waren, auf herabwürdigende Weise.

Die Polizei Bremen hat Ermittlungen unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen. Weitere Auswertungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell