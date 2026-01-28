Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Mörfelden

Mörfelden-Walldorf (ots)

Der Brand in einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Rembrandtstraße hat am Mittwoch (28.1) die Feuerwehr, den Rettungsdienst sowie die Polizei auf den Plan gerufen.

Gegen 15.45 Uhr informierte ein Zeuge die Leitstelle über eine starke Rauchentwicklung. Die sofort hinzugezogene Feuerwehr lokalisierte zügig den betroffenen Bereich im Keller und brachte den Brand unter Kontrolle. Wie es zum Brand kam und wie hoch der Schaden insgesamt ist, muss noch ermittelt werden. Aktuellen Erkenntnissen zufolge wurde bei dem Brand niemand verletzt. Das gesamte Mehrfamilienhaus sowie das verbundene Nachbarhaus sind wegen der starken Rauchentwicklung nach derzeitiger Einschätzung unbewohnbar. Die Bewohner werden in umliegende Hotels untergebracht. Die Löscharbeiten der Feuerwehr sind beendet. Der Straße ist aktuell weiterhin für Aufräumarbeiten gesperrt.

