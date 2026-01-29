Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg: Einbruch in Indoor-Spielplatz

Zwingenberg (ots)

In der Nacht zum Dienstag (27.01.) kam es zu einem Einbruch in einen Indoor-Spielplatz "In der Tagweide". Die Kriminellen verschafften sich zunächst gewaltsam über eine Tür Zugang in das Gebäude, erbeuteten anschließend aber lediglich mehrere Schlüssel.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0.

