Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Zwingenberg: Einbruch in Indoor-Spielplatz

Zwingenberg (ots)

In der Nacht zum Dienstag (27.01.) kam es zu einem Einbruch in einen Indoor-Spielplatz "In der Tagweide". Die Kriminellen verschafften sich zunächst gewaltsam über eine Tür Zugang in das Gebäude, erbeuteten anschließend aber lediglich mehrere Schlüssel.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) hat in diesem Fall die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06252/706-0.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

