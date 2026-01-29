Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ober-Ramstadt: Ohne Führerschein unterwegs und Unfall gebaut

Polizei stoppt 30-Jährigen

Ober-Ramstadt (ots)

Weil er ohne Fahrerlaubnis unterwegs war, muss sich nun ein 30-Jähriger nach seiner vorläufigen Festnahme am Donnerstagmorgen (29.1.) strafrechtlich verantworten.

Einer Streife der Polizeistation Ober-Ramstadt fiel gegen 1 Uhr im Bereich der Kreisstraße 129 ein grauer Opel auf, da er mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Daraufhin beschlossen sich die Beamten das Auto zu kontrollieren. Der Fahrer gab jedoch Gas und flüchtete in Richtung Neugasse. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der 30-Jährige hierbei von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein geparktes Fahrzeug und kam im Anschluss abseits der Straße zum Stehen, woraufhin die Streife ihn vorläufig festnahm. Aktuellen Erkenntnissen zufolge blieben er sowie seine 24-jährige Begleiterin unverletzt. Wie sich im Rahmen der Ermittlungen herausstellte war der Tatverdächtige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt mit dem Wagen wurde ihm untersagt. Zudem fanden die Beamten im Auto ein Teleskopschlagstock und stellten diesen sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er entlassen werden. Die Ermittlungen dauern an.

