Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bad König: Polizei zieht Taxi mit zwölf erheblichen Mängeln aus dem Verkehr

Bad König (ots)

Bereits mehrere Tage war ein Taxi eines Michelstädter Unternehmens im Fahrgastbetrieb unterwegs, obwohl dieses deutlich sichtbare Probleme mit dem Abgasverhalten hatte. Dies stellten am Mittwoch (28.01.) dann auch Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen fest, als sie dem Taxi auf der Bundesstraße 45 von Michelstadt nach Bad König folgten. Aus dem Auspuff drang blauer Qualm und selbst bei geschlossenem Fenster war ein beißender Geruch feststellbar. Im Rahmen der anschließenden Kontrolle fiel zudem noch die Fehlfunktion des Airbag-Systems auf.

Aus diesem Grund wurde das Taxi, das eine stolze Laufleistung von über 900.000 Kilometer aufwies, einem Sachverständigen vorgestellt. Erwartbar bestand das Fahrzeug die durchgeführte Abgasuntersuchung nicht. Insgesamt wurden zwölf zum Großteil sicherheitsrelevante, erhebliche Mängel an Abgasverhalten, Airbag-System und der Bremsanlage festgestellt. Die Handbremse war dabei völlig ohne Funktion. An Vorder- und Hinterachse waren Reifen mit unterschiedlichem Abrollumfang verbaut. Über das Diagnosesystem trat zudem zu Tage, dass erst kürzlich der Fehlerspeicher des Fahrzeugs gelöscht wurde, um entsprechende Warnsignallampen im Display zu deaktivieren. Die Fahrt mit dem Taxi war im Anschluss an die Untersuchung vorbei. Der Taxifarer beförderte im Vorfeld der Kontrolle mit diesem technischen Zustand noch einen Fahrgast.

Den Fahrer sowie den Betreiber des Unternehmens erwarten nun Bußgelder in dreistelliger Höhe und Punkte in Flensburg. Weiterhin werden die für die Konzession zuständige Behörde sowie die Zulassungsstelle von der Polizei in Kenntnis gesetzt.

