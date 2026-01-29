Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht.

Einhausen (ots)

Zwischen Samstag (10.01.2026) 20:00 Uhr und Sonntag (11.01.2026) ca. 21:00 Uhr kam es in der Straße "Außerhalb 29" in Einhausen auf einem Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Das geschädigte Fahrzeug (schwarzer Kia) war ordnungsgemäß auf dem Parkplatz vor der dortigen "Lagerhalle" abgeparkt. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte den schwarzen Kia vermutlich beim Vorbeifahren oder Ein-/Ausparken. Das unfallverursachende Fahrzeug fuhr weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich ungefähr auf 1000,00 Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

