PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen: "Sei kein Narr!" - Verstärkte Kontrollen zur "5. Jahreszeit" - Polizei weist auf Gefahren zu Alkohol und Drogen im Straßenverkehr an Fastnacht hin

Südhessen (ots)

Die ersten Fastnachtsveranstaltungen fanden in Südhessen bereits statt und die "5. Jahreszeit" ist in vollem Gange. Der Höhepunkt beginnt dann mit der Weiberfastnacht am Donnerstag, den 12. Februar und endet am Aschermittwoch (18.02.). Damit alle sicher durch die närrische Zeit kommen, rät die Polizei, wie sonst auch: Wer fährt, trinkt nicht - wer trinkt, fährt nicht!

Bereits ab 0,3 Promille können sich Fahrerinnen und Fahrer strafbar machen, wenn sie zum Beispiel einen Unfall verursachen oder alkoholbedingte Ausfallerscheinungen zeigen. Auch wer stark alkoholisiert auf dem Fahrrad oder Pedelec erwischt wird, kann seine Fahrerlaubnis verlieren. Daher rät die Polizei allen Feiernden, den Heimweg mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder einem Taxi frühzeitig zu planen. Fahren Sie niemals alkoholisiert Auto und steigen Sie auch nicht zu einem Betrunkenen ins Fahrzeug. Bestimmen Sie stattdessen eine Fahrerin oder einen Fahrer aus dem Freundeskreis, der nüchtern bleibt oder lassen Sie sich von der Familie oder Freunden abholen.

Wer Alkohol konsumiert und sich dann noch ans Steuer setzt, riskiert nicht nur seinen Führerschein, sondern muss zudem auch noch mit einer hohen Strafe rechnen. Die Gesundheit, das eigene Leben und das der anderen Menschen wird hierbei leichtfertig aufs Spiel gesetzt. Denn die Folgen von Alkoholgenuss im Straßenverkehr sind enorm. Verlangsamte Reaktion, veränderte Wahrnehmung, Realitätsverlust, Tunnelblick und enthemmte Fahrweise vertragen sich nicht mit dem Straßenverkehr. "Wer fährt, trinkt nicht und wer trinkt, fährt nicht" sollte das Motto für alle sein.

Die Polizei in Südhessen wird auch in diesem Jahr die Einhaltung der Alkoholgrenzwerte und Drogenbeeinflussung streng überprüfen. Bei diesen Kontrollen werden sich die Polizeibeamtinnen und -beamten nicht nur auf die Hauptstraßen, sondern auch auf sogenannte "Schleichwege" konzentrieren. Ebenso werden die Alkoholkontrollen nicht nur zur Nachtzeit, sondern auch tagsüber durchgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 00:49

    POL-DA: Brand eines Kellerabteils in Mehrfamilienhaus in Darmstadt

    Darmstadt (ots) - Den Brand eines Kellerabteils in einem Mehrfamilienhaus in der Eckhardtstraße hat am späten Abend (29.01) die Feuerwehr und die Polizei auf den Plan gerufen. Die Einsatzkräfte wurden gegen 22:35 Uhr über den Brand durch einen Hausbewohner informiert. Die eintreffende Feuerwehr konnte den Ursprung in einem Kellerabteil des Mehrfamilienhauses ausmachen und den Brand rasch löschen. Nach aktuellen ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 17:33

    POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht.

    Einhausen (ots) - Zwischen Samstag (10.01.2026) 20:00 Uhr und Sonntag (11.01.2026) ca. 21:00 Uhr kam es in der Straße "Außerhalb 29" in Einhausen auf einem Parkplatz zu einer Verkehrsunfallflucht. Das geschädigte Fahrzeug (schwarzer Kia) war ordnungsgemäß auf dem Parkplatz vor der dortigen "Lagerhalle" abgeparkt. Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte den schwarzen Kia vermutlich beim Vorbeifahren oder Ein-/Ausparken. ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 16:19

    POL-DA: Bad König: Polizei zieht Taxi mit zwölf erheblichen Mängeln aus dem Verkehr

    Bad König (ots) - Bereits mehrere Tage war ein Taxi eines Michelstädter Unternehmens im Fahrgastbetrieb unterwegs, obwohl dieses deutlich sichtbare Probleme mit dem Abgasverhalten hatte. Dies stellten am Mittwoch (28.01.) dann auch Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen fest, als sie dem Taxi auf der Bundesstraße 45 von Michelstadt nach Bad ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren