POL-DA: Südhessen: "Sei kein Narr!" - Verstärkte Kontrollen zur "5. Jahreszeit" - Polizei weist auf Gefahren zu Alkohol und Drogen im Straßenverkehr an Fastnacht hin

Südhessen (ots)

Die ersten Fastnachtsveranstaltungen fanden in Südhessen bereits statt und die "5. Jahreszeit" ist in vollem Gange. Der Höhepunkt beginnt dann mit der Weiberfastnacht am Donnerstag, den 12. Februar und endet am Aschermittwoch (18.02.). Damit alle sicher durch die närrische Zeit kommen, rät die Polizei, wie sonst auch: Wer fährt, trinkt nicht - wer trinkt, fährt nicht!

Bereits ab 0,3 Promille können sich Fahrerinnen und Fahrer strafbar machen, wenn sie zum Beispiel einen Unfall verursachen oder alkoholbedingte Ausfallerscheinungen zeigen. Auch wer stark alkoholisiert auf dem Fahrrad oder Pedelec erwischt wird, kann seine Fahrerlaubnis verlieren. Daher rät die Polizei allen Feiernden, den Heimweg mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder einem Taxi frühzeitig zu planen. Fahren Sie niemals alkoholisiert Auto und steigen Sie auch nicht zu einem Betrunkenen ins Fahrzeug. Bestimmen Sie stattdessen eine Fahrerin oder einen Fahrer aus dem Freundeskreis, der nüchtern bleibt oder lassen Sie sich von der Familie oder Freunden abholen.

Wer Alkohol konsumiert und sich dann noch ans Steuer setzt, riskiert nicht nur seinen Führerschein, sondern muss zudem auch noch mit einer hohen Strafe rechnen. Die Gesundheit, das eigene Leben und das der anderen Menschen wird hierbei leichtfertig aufs Spiel gesetzt. Denn die Folgen von Alkoholgenuss im Straßenverkehr sind enorm. Verlangsamte Reaktion, veränderte Wahrnehmung, Realitätsverlust, Tunnelblick und enthemmte Fahrweise vertragen sich nicht mit dem Straßenverkehr. "Wer fährt, trinkt nicht und wer trinkt, fährt nicht" sollte das Motto für alle sein.

Die Polizei in Südhessen wird auch in diesem Jahr die Einhaltung der Alkoholgrenzwerte und Drogenbeeinflussung streng überprüfen. Bei diesen Kontrollen werden sich die Polizeibeamtinnen und -beamten nicht nur auf die Hauptstraßen, sondern auch auf sogenannte "Schleichwege" konzentrieren. Ebenso werden die Alkoholkontrollen nicht nur zur Nachtzeit, sondern auch tagsüber durchgeführt.

