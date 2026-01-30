Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Diebe erbeuten Gasflaschen

Wer hat etwas gesehen?

Darmstadt (ots)

Bislang unbekannte Diebe erbeuteten zwischen Montagabend (26.1.), 22.30 Uhr, und Dienstagvormittag (27.1.), 10 Uhr, mehrere Gasflaschen, weshalb nun die Kriminalpolizei ermittelt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen Zugang auf das Grundstück einer Gaststätte in der Straße "Viktoriaplatz". Dort nahmen sie die Flaschen an sich und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Ob die Täter für den Transport ein Auto nutzten bedarf weiterer Ermittlungen.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.

