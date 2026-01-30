POL-DA: Darmstadt: Diebe erbeuten Gasflaschen
Wer hat etwas gesehen?
Darmstadt (ots)
Bislang unbekannte Diebe erbeuteten zwischen Montagabend (26.1.), 22.30 Uhr, und Dienstagvormittag (27.1.), 10 Uhr, mehrere Gasflaschen, weshalb nun die Kriminalpolizei ermittelt.
Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen Zugang auf das Grundstück einer Gaststätte in der Straße "Viktoriaplatz". Dort nahmen sie die Flaschen an sich und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung. Ob die Täter für den Transport ein Auto nutzten bedarf weiterer Ermittlungen.
Sachdienliche Hinweise nimmt die Kripo in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell