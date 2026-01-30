PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Krimineller gibt sich als Wasserwerker aus
Polizei warnt vor Masche

Darmstadt (ots)

Kriminelle haben am Donnerstagmittag (29.01.) mit der Masche des falschen Wasserwerkers Beute gemacht. Gegen 12.30 Uhr klingelte ein bislang noch unbekannter Täter bei einer lebensälteren Frau in der Gutenbergstraße und gab sich als Wasserwerker aus. Angeblich müsse er einen Wasserschaden in der Wohnung der Seniorin reparieren. Die Dame ließ den Unbekannten schließlich in die Wohnung. Dort lenkte er die Frau ab und gab Komplizen die Möglichkeit, unbemerkt die Wohnung zu durchsuchen und Schmuck sowie Bargeld zu entwenden. Mit dem Diebesgut suchten die Kriminellen anschließend unerkannt das Weite.

Das Zentrale Ermittlungskommissariat 40 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Der Täter war etwa 40 bis 45 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und hatte ein südeuropäisches, kräftiges Erscheinungsbild. Er sprach akzentfreies Deutsch und trug Handwerkerkleidung sowie eine Baseballkappe. Wem ist der Beschriebene vor der Tat oder bei seiner Flucht aufgefallen? Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei vor falschen Handwerkern und rät: Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Lassen Sie Handwerker nur dann herein, wenn Sie sie selbst bestellt haben. Bitten Sie gegebenenfalls darum, vor der Wohnungstür zu warten, bis Sie sich mit einer Vertrauensperson, zum Beispiel einem Nachbarn oder Angehörigen, beraten haben. Scheuen Sie sich nicht, die Polizei zu alarmieren. Die Beamten können schnell erkennen, ob es sich um Kriminelle handelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Sebastian Trapmann
Telefon: 06151 / 969 - 13001
Mobil: 0173 / 659 6516
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

