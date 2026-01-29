Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall kurz vor Weihnachten im Bereich Schottenstraße/Alfred-Wachtel-Straße - E-Scooterfahrer verletzt - Polizei sucht nachträglich Zeugen (20.12.2025)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht nachträglich Zeugen zu einem Unfall, der sich bereits am Samstag, 20.12.2025, im Bereich Schottenstraße/Alfred-Wachtel-Straße ereignet hat. Gegen 09.45 Uhr kam es an der dortigen Einmündung zum Zusammenstoß zwischen einer 39-jährigen Kia-Fahrerin mit einem 35-jährigen E-Scooterfahrer. Nachdem der 35-Jährige zunächst unverletzt schien, wurde auf einen Kontaktdatenaustausch mit einem Unbekannten, der sich als Zeuge zur Verfügung stellte, verzichtet.

Da der Scooterfahrer jedoch schlussendlich doch Verletzungen erlitt, erfolgte eine nachträgliche Anzeigenaufnahme bei der Polizei, bei der beide Beteiligten unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang machten.

Aufgrund dessen bittet die Polizei Zeugen des Unfalls und insbesondere den Unbekannten, der sich bereits damals zur Verfügung stellte, sich unter der Tel. 07531 995-2222 zu melden.

