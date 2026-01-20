PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bei Garageneinbruch erwischt

Erfurt (ots)

Sonntagabend (18.01.2026) wurden zwei Einbrecher in Erfurt auf frischer Tat erwischt. Ein Zeuge wählte gegen 19:15 Uhr den Notruf, da er drei Personen beobachtete, welche mit Gewalt in eine Garage in der Stielerstraße eindrangen. Polizisten ertappten anschließend zwei Männer im Alter von 30 und 41 Jahren in der Garage, noch bevor sie etwas stehlen konnten. Der dritte Täter konnte unerkannt flüchten, bevor die Streifenbesatzung am Tatort eintraf. An dem Garagentor entstand ein Schaden von etwa 400 Euro. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch eingeleitet. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

  • 20.01.2026 – 15:10

    LPI-EF: Rotlichtkontrollen im Erfurter Berufsverkehr

    Erfurt (ots) - Heute Morgen (20.01.2026) führte die Erfurter Polizei Verkehrskontrollen in der Andreasvorstadt durch. Insgesamt missachteten in knapp 40 Minuten elf Autofahrer das Rotlicht einer Ampel in der Bergstraße. Zehn Verkehrssünder müssen nun, neben einem Bußgeld in Höhe von mindestens 90 Euro, mit Punkten in Flensburg rechnen. Die Polizei weist darauf hin, dass Rotlichtverstöße ein erhebliches ...

    mehr
  • 20.01.2026 – 15:10

    LPI-EF: Baustellentoilette in Schloßvippach zerstört

    Landkreis Sömmerda (ots) - Auf eine Baustellentoilette hatten es Unbekannte letztes Wochenende im Landkreis Sömmerda abgesehen. Die Täter beschädigten die Toilettenkabine in Schloßvippach auf einer Baustelle am Kreisverkehr in Richtung Eckstedt. Nach ersten Erkenntnissen brachten sie dabei Pyrotechnik zur Umsetzung, Überreste eines Böllers konnten ihn Tatortnähe aufgefunden und sichergestellt werden. Der ...

    mehr
  • 19.01.2026 – 15:19

    LPI-EF: Brand in Kleingartenanlage

    Landkreis Sömmerda (ots) - Polizei und Feuerwehr kamen Sonntagnacht (18.01.2026) gemeinsam in Witterda zum Einsatz. Gegen 23:25 Uhr wählten Zeugen den Notruf, nachdem eine Gartenlaube in der Straße Obertor aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten war. Die Höhe des entstandenen Sachschadens konnte zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht beziffert werden. Personenschäden waren glücklicherweise nicht zu verzeichnen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. ...

    mehr
