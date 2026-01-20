Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bei Garageneinbruch erwischt

Erfurt (ots)

Sonntagabend (18.01.2026) wurden zwei Einbrecher in Erfurt auf frischer Tat erwischt. Ein Zeuge wählte gegen 19:15 Uhr den Notruf, da er drei Personen beobachtete, welche mit Gewalt in eine Garage in der Stielerstraße eindrangen. Polizisten ertappten anschließend zwei Männer im Alter von 30 und 41 Jahren in der Garage, noch bevor sie etwas stehlen konnten. Der dritte Täter konnte unerkannt flüchten, bevor die Streifenbesatzung am Tatort eintraf. An dem Garagentor entstand ein Schaden von etwa 400 Euro. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls im Versuch eingeleitet. (SO)

