LPI-EF: Baustellentoilette in Schloßvippach zerstört

Auf eine Baustellentoilette hatten es Unbekannte letztes Wochenende im Landkreis Sömmerda abgesehen. Die Täter beschädigten die Toilettenkabine in Schloßvippach auf einer Baustelle am Kreisverkehr in Richtung Eckstedt. Nach ersten Erkenntnissen brachten sie dabei Pyrotechnik zur Umsetzung, Überreste eines Böllers konnten ihn Tatortnähe aufgefunden und sichergestellt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei sicherte am Tatort Spuren und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. Diese wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 0361/5743-25100) unter Nennung der Vorgangsnummer 0015324 entgegen. (DS)

