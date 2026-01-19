PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unbekannte sprengen zwei Zigarettenautomaten

Erfurt (ots)

Am Sonntag (18.01.2026) kam die Polizei in Erfurt mehrfach zum Einsatz, nachdem Unbekannte sich an Zigarettenautomaten zu schaffen machten. Gegen 01:00 Uhr wählten Anwohner den Notruf, nachdem ein Automat im Papiermühlenweg gesprengt wurde. Unbekannte öffneten den Automaten mit einem Sprengsatz, um in der weiteren Folge eine unbekannte Anzahl an Tabakwaren zu stehlen. Die Kriminalpolizei sicherte zahlreiche Spuren am Tatort.

Am Folgeabend, gegen 22:45 Uhr, wurde die Polizei erneut durch Anwohner alarmiert. Diese beobachteten einen Unbekannten, welcher mit Gewalt versuchte, den beschädigten Automaten erneut zu öffnen. Der Mann konnte trotz sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen unerkannt vom Tatort flüchten.

Sonntagvormittag wurde der Polizei ein weiterer gesprengter Automat im Dachsgrund gemeldet. Diebe brachten auch hier einen unbekannten Sprengsatz zum Einsatz, um den Zigarettenautomaten zu öffnen. Ob die Taten in Zusammenhang stehen, ist u. a. Gegenstand der weiteren Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls sowie der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. (SO)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

