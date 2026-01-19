Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher auf frischer Tat gestellt

Erfurt (ots)

Gestern Abend (18.01.2026) konnten Polizisten in Erfurt zwei Diebe auf frischer Tat stellen. Ein Zeuge informierte die Polizei gegen 21:00 Uhr darüber, dass er zwei Einbrecher auf ihrem Diebeszug beobachtet habe. Die beiden Männer verschafften sich mit Gewalt Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Pflegedienstes in der Geschwister-Scholl-Straße. Während der sofort eingeleiteten Fahndung konnten Polizeibeamte zwei hinlänglich bekannte Männer im Alter von 32 und 40 Jahren im Nahbereich feststellen. Die beiden Tatverdächtigen führten diverses Einbruchswerkzeug mit sich und mussten die Polizisten folglich zu einer Dienststelle begleiten. Die Kriminalpolizei sicherte zahlreiche Spuren am Tatort und an den beiden Männern und ermittelt nun gegen diese in einem Verfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO)

