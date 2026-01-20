Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Rotlichtkontrollen im Erfurter Berufsverkehr

Erfurt (ots)

Heute Morgen (20.01.2026) führte die Erfurter Polizei Verkehrskontrollen in der Andreasvorstadt durch. Insgesamt missachteten in knapp 40 Minuten elf Autofahrer das Rotlicht einer Ampel in der Bergstraße. Zehn Verkehrssünder müssen nun, neben einem Bußgeld in Höhe von mindestens 90 Euro, mit Punkten in Flensburg rechnen.

Die Polizei weist darauf hin, dass Rotlichtverstöße ein erhebliches Unfallrisiko darstellen, insbesondere an Kreuzungen und Fußgängerüberwegen. Verkehrsteilnehmer sollten Ampeln strikt beachten, ihre Geschwindigkeit anpassen und Ablenkungen vermeiden, da bereits kurze Unachtsamkeiten schwerwiegende Folgen haben können. (SO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell