Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Litzelstetten) Werkzeuge von Bauhoffahrzeug entwendet (28.01.2026)

KN-Litzelstetten (ots)

Unbekannte haben am Mittwochmorgen mehrere Werkzeuge des Bauhofs entwendet. Im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 09.30 Uhr nutzen die Täter einen unbeobachteten Moment und stahlen von dem vor dem Bauhof im Komturweg stehenden Traktor insgesamt drei auf dem Anhänger liegende Arbeitsgeräte (Stabsäge, Obstpflücker, Akku) im Wert von mehreren hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise auf die Diebe oder den Verbleib der Werkzeuge nimmt der Polizeiposten KN-Wollmatingen, Tel. 07531 94299-3 entgegen.

