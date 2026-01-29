PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (KN-Litzelstetten) Werkzeuge von Bauhoffahrzeug entwendet (28.01.2026)

KN-Litzelstetten (ots)

Unbekannte haben am Mittwochmorgen mehrere Werkzeuge des Bauhofs entwendet. Im Zeitraum zwischen 9 Uhr und 09.30 Uhr nutzen die Täter einen unbeobachteten Moment und stahlen von dem vor dem Bauhof im Komturweg stehenden Traktor insgesamt drei auf dem Anhänger liegende Arbeitsgeräte (Stabsäge, Obstpflücker, Akku) im Wert von mehreren hundert Euro.

Sachdienliche Hinweise auf die Diebe oder den Verbleib der Werkzeuge nimmt der Polizeiposten KN-Wollmatingen, Tel. 07531 94299-3 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

