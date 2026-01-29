Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim, A 81

Schwarzwald Baar Kreis) Auf schneeglatter Straße Unfall gebaut (28.01.2026)

Bad Dürrheim - A 81 (ots)

Die schlüpfrigen Fahrbahnverhältnisse sind einem 49-Jährigem am Mittwochabend auf der Autobahn 81, zwischen Geisingen und Bad Dürrheim zum Verhängnis geworden. Der Mercedes-Fahrer war mit den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit in Richtung Stuttgart unterwegs, als er, gegen 20 Uhr, die Kontrolle über den Wagen verlor. Ins Schleudern geraten prallte er zuerst gegen die rechte und anschließend die linke Leitplanke ehe er auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam. Durch die Zusammenstöße hatte der Mann sich leicht verletzt, weswegen ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus brachte. Der Mercedes musste indes abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell