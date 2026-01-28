Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) 41-Jähriger bei Fahrradsturz schwer verletzt: Polizei sucht Zeugen (28.01.2026)

Tuttlingen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen - insbesondere die Ersthelfer - eines Fahrradsturzes vom Mittwochmorgen in der Uhlandstraße.

Ein 41-jähriger Mann war gegen 08:45 Uhr mit seinem Mountainbike auf der "Radroute Ost" unterwegs. Vermutlich aufgrund der winterglatten Fahrbahn kam der Radfahrer auf der Gefällstrecke zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus.

Das Polizeirevier Tuttlingen hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Zeugen und Ersthelfer werden gebeten, sich unter Tel. 07461 9410 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell