POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Räuberischer Diebstahl - Couragierte Mitarbeiterin stellt 54-jährigen Ladendieb trotz Gegenwehr (27.01.2026)

Singen (ots)

Eine couragierte Mitarbeiterin eines Geschäfts in der Erzbergerstraße hat am Dienstagabend einen Ladendieb verfolgt und mit Hilfe eines Passanten schließlich gestellt. Gegen 18 Uhr verließ ein 54-Jähriger mit nicht bezahlter Ware in der Jackentasche das Geschäft. Nachdem die Diebstahlssicherung anschlug, versuchte eine 21 Jahre alte Mitarbeiterin den bereits in Richtung Bahnhof flüchtenden Mann festzuhalten, woraufhin er die junge Frau packte und von sich wegriss. Davon unbeeindruckt griff sie erneut nach dem 54-Jährigen und konnte ihn schließlich, mit Unterstützung eines auf die Situation aufmerksam gewordenen Passanten, bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Die Beamten nahmen den Mann vorläufig fest.

Da kein Haftgrund vorlag, durfte er das Polizeirevier nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit dem Bereitschaftstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Konstanz anschließend wieder verlassen.

Die 21-Jährige erlitt im Zuge des Gerangels leichte Verletzungen.

