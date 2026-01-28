Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Böhringen, Lkr. Konstanz) Versuchte Brandstiftung in der Friedenstraße - Polizei sucht Zeugen! (26.01.2026)

Radolfzell, Böhringen (ots)

Nachdem es in der Friedenstraße im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagvormittag mutmaßlich zu einer versuchten Brandstiftung gekommen ist, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Am Dienstagvormittag stellte ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses im Bereich des Eingangs mehrere kleine Feuer fest, die jedoch alle selbstständig wieder ausgingen.

Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Friedenstraße beobachtet haben oder die sonst Hinweise zum Verursacher der Feuer geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-0 zu melden.

