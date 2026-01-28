Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen, K 5906

Lkr. Tuttlingen) Drei aufeinanderfolgende Glätteunfälle an einem Unfallort - etwa 15.000 Euro Sachschaden (28.01.2026)

Wehingen (ots)

Aufgrund winterglatter Fahrbahn kam es am frühen Mittwochmorgen auf der Kreisstraße 5906 zu drei aufeinanderfolgenden Verkehrsunfällen an einem Unfallort.

Ein 19-jähriger Mann war gegen 02:15 Uhr mit seinem Ford von Obernheim in Richtung Harras unterwegs. In einer Rechtskurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, rutschte auf der winterglatten Fahrbahn in die Schutzplanke und kam schließlich im Grünstreifen zum Stehen. Nur kurze Zeit später geriet ein nachfolgender 25-jähriger VW-Fahrer an derselben Stelle ebenfalls ins Schleudern. Auch sein Fahrzeug rutschte in die Leitplanke und schließlich gegen den Ford des 19-Jährigen.

Die beiden Unfallbeteiligten riefen einen 50-jährigen Mann zur Hilfe, der die beiden Autos mit einem Anhänger abschleppen sollte. Als dieser mit seinem Hyundai an der Unfallstelle ankam, erging es ihm jedoch wie den beiden Männern zuvor: Auch er geriet mit seinem Fahrzeuggespann ins Rutschen, fuhr zunächst gegen die Leitplanke und dann ebenfalls in den Ford des 19-Jährigen.

Im Anschluss kontaktierten die Männer die Polizei, welche die Kreisstraße in beide Fahrtrichtungen sperrte. Zwei weitere Abschleppdienste kümmerten sich um die Bergung der beschädigten Fahrzeuge. Die Straßenmeisterei streute die winterglatte Fahrbahn ab. Gegen 05:00 Uhr war die Kreisstraße wieder gefahrlos befahrbar, und die Polizei konnte die Sperrung aufheben. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell