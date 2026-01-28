PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Sachbeschädigung an der Sonnenrainschule - Unbekannte werfen Scheiben ein (26./27.01.2026)

Radolfzell (ots)

Sachschaden in noch unbekannter Höhe haben Unbekannte im Zeitraum zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen an einer Schule in der Schlesierstraße verursacht. Der oder die Täter warfen zwei Scheiben im Erdgeschoss der Grundschule Sonnenrain - mutmaßlich mit Steinen - ein, wobei jeweils die äußere Verglasung zu Bruch ging.

Sachdienliche Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0 entgegen.

