Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Betrunkene greifen Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes an - Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung (27.01.2026)

Konstanz (ots)

Nachdem einem Vorfall in einem Einkaufscenter am Dienstagabend, ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Gegen 23.30 Uhr forderte ein 28 Jahre alter Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes des Lago eine fünfköpfige Gruppe augenscheinlich erheblich betrunkener Personen im Alter zwischen 19 und 64 Jahren auf, dass Gebäude zu verlassen. Damit nicht einverstanden, griffen sie den 28-Jährigen daraufhin mit Fäusten an und schlugen gemeinsam auf ihn ein. Um sich zu wehren, setzte der Wachmann schließlich Pfefferspray ein und versuchte anschließend zu flüchten. Ein weiterer 34-jähriger Mitarbeiter der Security, der über eine Kamera auf das Geschehen aufmerksam wurde verständigte die Polizei und eilte seinem Kollegen anschließend zur Hilfe, woraufhin die Betrunkenen auch auf ihn einschlugen. Die kurz darauf eintreffenden Beamten konnten schließlich weitere Angriffe aus der Gruppe unterbinden.

Nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen erhielt die Gruppe einen Platzverweis. Sie müssen sich in einem Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Sowohl der 28-Jährige als auch der 34-Jährige erlitten leichte Verletzungen. Der jüngere der beiden kam zur weiteren Untersuchung und Versorgung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell