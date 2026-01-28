PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Nach Zeugenhinweis betrunkenen Busfahrer gestoppt (27.01.2026)

Konstanz (ots)

Nach einem Hinweis haben Beamte des Polizeireviers Konstanz am Dienstagabend einen betrunkenen Busfahrer gestoppt und aus dem Verkehr gezogen. Gegen 20 Uhr teilte ein Zeuge einen augenscheinlich betrunkenen Busfahrer in einem derzeit an der Haltestelle am Bahnhof befindlichen Linienbus mit. Die daraufhin umgehend ausgerückte Streife stellte den Bus kurz darauf am Konzil fest. Bei der Kontrolle stellten die Beamten ebenfalls starken Alkoholgeruch fest. Ein Test mit einem Ergebnis von über 1,7 Promille bestätigte den Verdacht, was eine Blutentnahme und die Abgabe des Führerscheins zur Folge hatte. Um den "fahrerlosen" Bus kümmerten sich die Stadtwerke.

Rückfragen bitte an:

Katrin Rosenthal
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1014
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Konstanz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Konstanz
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren