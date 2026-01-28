Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Nach Zeugenhinweis betrunkenen Busfahrer gestoppt (27.01.2026)

Konstanz (ots)

Nach einem Hinweis haben Beamte des Polizeireviers Konstanz am Dienstagabend einen betrunkenen Busfahrer gestoppt und aus dem Verkehr gezogen. Gegen 20 Uhr teilte ein Zeuge einen augenscheinlich betrunkenen Busfahrer in einem derzeit an der Haltestelle am Bahnhof befindlichen Linienbus mit. Die daraufhin umgehend ausgerückte Streife stellte den Bus kurz darauf am Konzil fest. Bei der Kontrolle stellten die Beamten ebenfalls starken Alkoholgeruch fest. Ein Test mit einem Ergebnis von über 1,7 Promille bestätigte den Verdacht, was eine Blutentnahme und die Abgabe des Führerscheins zur Folge hatte. Um den "fahrerlosen" Bus kümmerten sich die Stadtwerke.

