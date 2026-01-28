Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen

Lkr. Tuttlingen) 53-Jähriger bei Wohnungsbrand schwer verletzt (28.01.2026)

Tuttlingen (ots)

Am Mittwochmittag ist es in der Bahnhofstraße zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus gekommen, bei dem ein Bewohner schwere Verletzungen erlitt.

Aus bislang unbekannter Ursache brach gegen 12:45 Uhr ein Feuer in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss aus. Die Freiwillige Feuerwehr rettete einen 53-jährigen Bewohner aus der brennenden Wohnung und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile. Gegen 13:30 Uhr war das Feuer vollständig gelöscht.

Der 53-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die betroffene Wohnung bleibt zunächst unbewohnbar. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 50.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Polizeipräsidium Konstanz