Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald Baar Kreis) Bus streift BMW - Zeugenaufruf (28.01.2026)

Bad Dürrheim (ots)

Auf der Adlerstraße ist es am Mittwochmorgen zu einer Unfallflucht zwischen einem Linienbus und einem Auto gekommen. Gegen 8:30 Uhr kam einem 50-Jährigen ein Linienbus entgegen. Wegen der schmalen Straße geriet der Bus zu weit auf die Fahrbahn des BMW und streifte ihn beim Vorbeifahren. Statt anzuhalten und an der Schadensregulierung mitzuwirken fuhr der Busfahrer davon. Er hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Der Polizeiposten Bad Dürrheim bittet um Hinweise zum Unfallflüchtigen, unter der Nummer 07726 / 939480.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell