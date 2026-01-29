Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen

Lkr. Tuttlingen) 27-jähriger VW-Fahrer fährt in Holzpolter und verletzt sich leicht - etwa 30.000 Euro Sachschaden (28.01.2026)

Trossingen (ots)

Vermutlich in Folge Straßenglätte ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person und erheblichem Sachschaden gekommen.

Ein 27-jähriger Mann war gegen Mitternacht mit seinem VW auf dem Gemeindeverbindungsweg von Gunningen in Richtung der Kreisstraße 5913 unterwegs. Infolge der Straßenglätte verlor der Fahrer in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Transporter, geriet ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte das Fahrzeug frontal mit einem Holzpolter. Der 27-Jährige zog sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Zur Unfallaufnahme sperrte die Polizei den Gemeindeverbindungsweg für etwa eine Stunde.

