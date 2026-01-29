POL-KN: (Konstanz) BMW-Fahrer mit über 1,8 Promille unterwegs (29.01.2026)
Konstanz (ots)
In der Nacht auf Donnerstag haben Beamte des Polizeireviers Konstanz in der Holzgasse einen betrunkenen Autofahrer kontrolliert. Kurz nach drei Uhr fiel der Streife ein BMW auf, den sie schließlich in der Holzgasse überprüften. Dabei stellten sie bei dem 45 Jahre alten Fahrer Alkoholgeruch fest. Ein Test mit einem Ergebnis von knapp 1,9 Promille bestätigte den Verdacht. Der Mann musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Seinen Führerschein behielten die Polizisten ebenfalls ein.
Ihn erwartet eine Anzeige wegen der Trunkenheitsfahrt.
