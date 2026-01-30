Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim: Zigarettenautomat aufgebrochen/Polizei sucht Zeugen

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Bislang unbekannte Kriminelle hatten es auf einen Zigarettenautomaten in der Gustavsburger Straße abgesehen. Bemerkt wurde der Schaden am Donnerstagabend (29.01.), gegen 19.00 Uhr. Die genaue Tatzeit kann aktuell noch nicht exakt eingegrenzt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen die Täter den Automaten gewaltsam auf und ließen anschließend die darin befindlichen Zigaretten und das Geld mitgehen. Am Zigarettenautomat verursachten die Unbekannten nach ersten Schätzungen einen Schaden von rund 2500 Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Polizeistation Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0 Kontakt aufzunehmen.

