Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Bessungen: Reihenhaus im Visier Krimineller
Kripo ermittelt und sucht Zeugen

Darmstadt (ots)

Nachdem bislang unbekannte Täter in ein Reihenhaus in der Kiesbergstraße einbrachen und Beute machten, ermittelt nun die Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen sich die Einbrecher am Donnerstag (29.1.), zwischen 13 und 19 Uhr, gewaltsam über ein Fenster Zugang in das Haus verschafft haben. Im Innern durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten und entwendeten Goldmünzen und hochwertige Armbanduhren. Im Anschluss flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung. Nach ersten Schätzungen hinterließen sie einen Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Anwohner oder Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 Kontakt aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

