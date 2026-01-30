POL-DA: Viernheim: Kupferdiebe auf Firmengelände/ Zeugen gesucht
Viernheim (ots)
In das Visier von Dieben geriet in der Nacht zum Freitag (30.01.) eine Firma in der Erich-Kästner-Allee. Zunächst verschafften sich die Unbekannten über ein Zaun Zugang auf das Firmengelände und stahlen dort anschließend nach erster Schätzung rund 300 Kilogramm Kupferschrott.
Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Die Kripo in Heppenheim (Kommissariat 21/22) bittet etwaige Zeugen, sich unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.
