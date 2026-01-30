PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Kupferdiebe auf Firmengelände/ Zeugen gesucht

Viernheim (ots)

In das Visier von Dieben geriet in der Nacht zum Freitag (30.01.) eine Firma in der Erich-Kästner-Allee. Zunächst verschafften sich die Unbekannten über ein Zaun Zugang auf das Firmengelände und stahlen dort anschließend nach erster Schätzung rund 300 Kilogramm Kupferschrott.

Der Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Die Kripo in Heppenheim (Kommissariat 21/22) bittet etwaige Zeugen, sich unter der Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Bernd Hochstädter
Telefon: 06151 / 969 - 13110
Mobil: 0172 / 309 7857
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Südhessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Südhessen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren