Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Einbruch gesucht

Darmstadt (ots)

Nach einem Einbruch in ein Bürogebäude in der Nacht zum Freitag (30.1.) hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Zwischen 19 Uhr am Donnerstag und 5.30 Uhr am Folgetag sollen die bislang noch unbekannten Täter in die Räumlichkeiten der Universität in der Magdalenenstraße eingedrungen sein. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde eine Tür aufgebrochen, um in das Innere zu gelangen. Hier erbeuteten die Kriminellen unter anderem Laptops und ein E-Bike. Mit ihrer Beute ergriffen sie anschließend die Flucht. Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

